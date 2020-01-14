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Экскурсии к 75-летию Победы
Экскурсии для школьников в Москве.
Основная специализация нашей компании - экскурсии для школьников в Москве. Предлагаем Вашему вниманию познавательные, увлекательные и интересные школьные экскурсии по Москве с профессиональными экскурсоводами, которые подстраивают все наши маршруты под возраст и подготовку Ваших детей. Все наши программы станут не только дополнительным учебным материалом для ребят, но и окажутся для ребенка интересными и запоминающимися. Наши гиды подготовят информацию как для 1 и 4 класса, так и для 5, 6 и 9 классов. На нашем сайте Вы найдете огромное количество познавательных и интересных экскурсий для детей. Наша цель: воспитать молодое поколение ПРАВИЛЬНО!
Все наши путешествия сопровождаются профессиональными экскурсоводами с многолетним опытом работы с группами школьников. Все наши автобусы имеют лицензию на перевозку пассажиров, ремни безопасности и квалифицированных водителей. Школьные экскурсии и Москва - понятия неразделимые.
Наша компания организует автобусные экскурсии для школьников по Москве и детские маршруты с предоставлением транспорта в указанное Вами место. Для того, что заказать или забронировать понравившуюся программу просто позвоните по нашим телефонам и мы подберем маршрут тура для Вашего класса с учетом пожеланий, возраста и интересов детей!
ВНИМАНИЕ!!! ООО "МАЙС" предоставляет все необходимые документы для школьных экскурсий: свидетельство туроператора с финансовыми гарантиями, лицензию на перевозку детей, договор, правило поведения детей в автобусе, уведомление в ГИБДД и тд.
+7-495-665-65-57, +7-499-238-32-21
+7-926-172-09-05
Самые популярные экскурсии для школьников.
|Название
|Время
|
15+1
|
20+2
|
25+2
|
30+2
|
40+3
|ПОСВЯЩЕНИЕ в Москвичи
|4 часа
|750
|590
|550
|490
|390
|Учись уму разуму в Коломенском
|2 часа
|1390
|1150
|990
|950
|-
|Парк Зарядье + полет над Москвой
|1-2 часа
|950
|800
|780
|750
|690
|Панорама 360 + мороженое
|2 часа
|1750
|1650
|1550
|1450
|1400
|Религии мира в Москве
|5 часов
|890
|790
|690
|650
|490
|Пушкин в Москве
|5 часов
|950
|850
|750
|650
|550
|Шоколадная фабрика есть места!
|2 часа
|1650
|1550
|1390
|1290
|1250
|Экскурсии к Дню Победы
|от 1 часа
|от 690
|от 650
|от 590
|от 550
|от 490
|Обзорная экскурсия по Москве
|4 часа
|690
|550
|490
|450
|350
|Экскурсия на радио
|1,5 часа
|1900
|1600
|1390
|1290
|-
|Музей Космонавтики
|1 час
|850
|750
|650
|590
|550
|Москва ВОЕННАЯ
|4-5 часов
|1350
|1190
|1090
|890
|790
|Экскурсии на военную тематику
|от 1,5 часа
|от 690
|от 650
|от 590
|от 550
|от 490
|Киностудия МОСФИЛЬМ
|1,5 часа
|790
|650
|590
|550
|490
|Музей ВОВ на Поклонной
|1,5 часа
|750
|650
|590
|550
|490
|Музей Обороны Москвы
|1,5 часа
|850
|750
|650
|590
|550
|Москва мистическая
|4-5 часов
|1250
|1100
|890
|790
|650
|Телецентр ОСТАНКИНО
|1,5 часа
|1200
|1100
|990
|990
|Планетарий
|1-2 часа
|1100
|950
|890
|850
|790
|Московский Кремль
|1,5 часа
|850
|750
|690
|650
|590
|Оружейная Палата
|1,5 часа
|890
|790
|750
|690
|650
|Усадьба Коломенское
|2 часа
|950
|800
|650
|550
|-
|Усадьба Царицыно
|1,5 часа
|950
|800
|650
|550
|Музей Живые Системы
|1,5 часа
|990
|890
|790
|750
|690
|Экскурсия по сказкам Пушкина
|1,5 часа
|Музей Дарвина
|1,5 часа
|750
|650
|590
|550
|490
|Завод ОЧАКОВО
|2 часа
|650
|550
|450
|390
|350
|Экспериментариум
|1,5 часа
|890
|790
|690
|650
|590
|Студия звукозаписи
|1,5 часа
|750
|650
|650
|590
|-
|Необычные дома Москвы
|4 часа
|650
|490
|450
|390
|350
|Музей анимации
|
1,5 часа
|
950
|
790
|
690
|
650
|
620
+7-495-665-65-57
+7-926-172-09-05
Экскурсии в музеи и усадьбы для школьников.
|
Название
|15+1
|
25+1
|
30+2
|
40+2
|
590
|
490
|
450
|
390
|Исторический музей
|590
|490
|450
|390
|Музей Востока
|700
|550
|450
|390
|
790
|
690
|
650
|
590
|
720
|
620
|
590
|
570
|Музей МХАТ
|700
|600
|550
|-
|Литературный музей Пушкина
|
570
|
490
|
450
|
420
|
740
|
610
|
590
|
540
|Геологический музей
|690
|590
|550
|490
|
650
|
490
|
450
|
420
|
650
|
450
|
420
|
390
|Зоологический музей
|
490
|
320
|
290
|
|Измайловский Кремль
|590
|490
|450
|390
|
Храм Христа Спасителя
|450
|
370
|
350
|
320
|
580
|
490
|
450
|
420
|
650
|
550
|
490
|
450
|Усадьба Середниково
|690
|590
|490
|450
|
690
|
590
|
550
|
520
|
Усадьба Архангельское
|
590
|
490
|
450
|
390
|
850
|
690
|
-
|
-
|
650
|
590
|
550
|
490
|Музей Великой Отечественной Войны
|650
|490
|450
|390
|Музей обороны Москвы
|
690
|
590
|
520
|
450
|Музей ВМФ
|800
|750
|590
|550
|Музей техники Задорожного
|990
|850
|790
|690
|
490
|
450
|
390
|
350
|Музей героев-панфиловцев
|690
|590
|490
|450
|Танковый музей Снегири
|690
|590
|550
|490
|
490
|
450
|
390
|
350
Посещение производств и фабрик.
|
Название
|
15+1
|
25+2
|
30+2
|
40+3
|Пекарня БИОПАЙ
|1750
|1250
|1100
|-
|Завод ОЧАКОВО
|650
|450
|390
|350
|Фабрика мороженого
|запрос
|запрос
|запрос
|запрос
|
1600
|
1350
|
1250
|
1200
|Фабрика поролона
|1700
|1300
|1200
|1100
|Фабрика пастилы
|890
|690
|650
|590
|
1200
|
-
|
-
|
-
|Музей истории шоколада
|1200
|850
|800
|750
|Богородская игрушка
|990
|890
|850
|690
|
Завод безалкогольных напитков
|
570
|
490
|
470
|
450
|Косметическая фабрика Свобода
|
Фабрика расписных шкатулок
|
620
|
560
|
520
|
490
|
Фабрика матрёшек
|
620
|
560
|
520
|
490
|
650
|
550
|
520
|
490
|
890
|
750
|
650
|
590
|
990
|
920
|
750
|
690
|
Дулёвский фарфор и Павло-Посадские платки
|
650
|
590
|
560
|
520
Экологические школьные экскурсии "В гости к зверюшкам".
|
Название
|15+1
|
25+2
|
30+2
|
40+2
|Зооферма (Олени и Хаски)
|1800
|1500
|1400
|1200
|Контактная деревня
|1850
|1800
|1550
|1200
|Московский ипподром
|Конный клуб в Измайлово
|1100
|950
|850
|800
|МОСКВАРИУМ
|запрос
|запрос
|запрос
|запрос
|Оленья ферма
|1800
|1400
|1300
|990
|Аквариум на Чистых Прудах
|750
|650
|590
|550
|Ферма мини-лошадей
|750
|650
|590
|450
|
650
|
590
|
550
|
450
|Конный клуб
|1100
|850
|750
|600
|Орнитарий
|690
|590
|550
|490
|Собачий питомник
|800
|500
|450
|400
|Дельфинарий
|от 900
|от 750
|от 690
|от 650
|
850
|
750
|
690
|
650
|
690
|
590
|
550
|
490
|
690
|
590
|
550
|
|
850
|
750
|
|
550
Необычные и эксклюзивные музеи для учащихся.
|
Название
|
15+1
|
20+1
|
25+1
|
30+2
|
40+2
|Телецентр ОСТАНКИНО
|1200
|1100
|990
|990
|-
|Учебный центр МЧС (пожарная часть)
|Паровозное депо
|800
|700
|600
|500
|-
|ЭТНОМИР
|запрос
|запрос
|запрос
|запрос
|запрос
|Марсианская станция
|1150
|950
|890
|850
|750
|Музей Живые Системы
|990
|890
|790
|750
|690
|Музей спорта new
|600
|500
|450
|400
|390
|Стадион Спартак new
|Экскурсия в театр new
|850
|800
|750
|700
|-
|Подводная лодка
|800
|750
|650
|590
|550
|
890
|
750
|
690
|
650
|
590
|Студия звукозаписи new
|750
|650
|650
|590
|-
|Башня Федерация
|850
|750
|650
|550
|-
|Музей МХАТ
|700
|600
|600
|550
|-
|Школа юных летчиков
|1250
|1150
|1100
|-
|-
|Посвящение в моряки
|990
|850
|750
|650
|590
|Музей APPLE
|590
|490
|-
|-
|Усадьба Деда Мороза
|790
|690
|590
|550
|490
|Зеркальный лабиринт
|Музей СССР
|690
|650
|550
|490
|450
|
1050
|
990
|
950
|
850
|
790
|Музей метро
|590
|550
|490
|390
|350
|Ретро-поезд
|1090
|950
|890
|850
|790
|
запрос
|
запрос
|
запрос
|
запрос
|
запрос
|
690
|
650
|
550
|
490
|
450
Обзорные и тематические школьные экскурсии.
|
Название
|
15+1
|
20+1
|
25+1
|
30+2
|
40+2
|Обзорная экскурсия
|550
|450
|390
|350
|290
|Пешеходные экскурсии
|550
|450
|390
|350
|290
|Необычные дома Москвы
|650
|490
|450
|390
|350
|Москва ВОЕННАЯ
|890
|750
|650
|550
|450
|
Монастыри Москвы
|
430
|
370
|
330
|
290
|
230
|
850
|
690
|
590
|
490
|
390
|Экскурсия по Арбату
|650
|550
|450
|450
|400
|
Московское Метро
|
390
|
350
|
320
|
290
|
250
|
Москва 1812 года
|
470
|
420
|
390
|
350
|
290
|
430
|
410
|
390
|
350
|
290
|
950
|
850
|
750
|
650
|
550
|
По страницам Булгакова…
|
470
|
450
|
430
|
410
|
360
|
Архитектура Москвы
|
430
|
370
|
330
|
290
|
230
|
Музыкальная Москва
|
430
|
370
|
330
|
290
|
230
В стоимость программы входит: входной билет, экскурсионное обслуживание по программе, услуги экскурсовода.
Мы организуем для Вас поездки для любого возраста: экскурсии для 2 или 3 класса, а также для 7, 8 или 10 классов. По Вашему желанию предоставим комфортабельный автобус, который будет подан к школе либо в другое место Москвы и Подмосковья по Вашей просьбе, а также Вы можете выбрать программу с мастер-классом, питание, билеты в цирки, театры и многие другие услуги.
Огромная просьба уточнять стоимость при бронировании!
По всем вопросам организации обращайтесь к нашим менеджерам!
+7-499-238-32-21, +7-495-665-65-57
+7-926-172-09-05
Наш адрес: Москва, ул. Большая Полянка 42, стр.1