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Экскурсии для школьников в Москве.

Основная специализация нашей компании - экскурсии для школьников в Москве. Предлагаем Вашему вниманию познавательные, увлекательные и интересные школьные экскурсии по Москве с профессиональными экскурсоводами, которые подстраивают все наши маршруты под возраст и подготовку Ваших детей. Все наши программы станут не только дополнительным учебным материалом для ребят, но и окажутся для ребенка интересными и запоминающимися. Наши гиды подготовят информацию как для 1 и 4 класса, так и для 5, 6 и 9 классов. На нашем сайте Вы найдете огромное количество познавательных и интересных экскурсий для детей. Наша цель: воспитать молодое поколение ПРАВИЛЬНО!
Все наши путешествия сопровождаются профессиональными экскурсоводами с многолетним опытом работы с группами школьников. Все наши автобусы имеют лицензию на перевозку пассажиров, ремни безопасности и квалифицированных водителей. Школьные экскурсии и Москва - понятия неразделимые.
Наша компания организует автобусные экскурсии для школьников по Москве и детские маршруты с предоставлением транспорта в указанное Вами место. Для того, что заказать или забронировать понравившуюся программу просто позвоните по нашим телефонам и мы подберем маршрут тура для Вашего класса с учетом пожеланий, возраста и интересов детей!
ВНИМАНИЕ!!! ООО "МАЙС" предоставляет все необходимые документы для школьных экскурсий: свидетельство туроператора с финансовыми гарантиями, лицензию на перевозку детей, договор, правило поведения детей в автобусе, уведомление в ГИБДД и тд.
+7-495-665-65-57, +7-499-238-32-21
+7-926-172-09-05

Самые популярные экскурсии для школьников. 

Название
 Время 

15+1

20+2

25+2

30+2

40+3

ПОСВЯЩЕНИЕ в Москвичи 4 часа750590550490390
Учись уму разуму в Коломенском2 часа13901150990950-
Парк Зарядье + полет над Москвой 1-2 часа950800780750690
Панорама 360 + мороженое 2 часа17501650155014501400
Религии мира в Москве 5 часов890790690650490
Пушкин в Москве5 часов950850750650550
Шоколадная фабрика  есть места!2 часа16501550139012901250
Экскурсии к Дню Победы от 1 часаот 690от 650от 590от 550от 490
Обзорная экскурсия по Москве 
4 часа
690
550
490
450
350
Экскурсия на радио 1,5 часа1900160013901290-
Музей Космонавтики 
1 час
850
750
650
590
550
Москва ВОЕННАЯ 4-5 часов135011901090890790
Экскурсии на военную тематику от 1,5 часаот 690от 650от 590от 550от 490
Киностудия МОСФИЛЬМ 1,5 часа790650590550490
Музей ВОВ на Поклонной 1,5 часа750650590550490
Музей Обороны Москвы 
1,5 часа850750650590550
Москва мистическая 
4-5 часов12501100890790650
Телецентр ОСТАНКИНО 
1,5 часа
1200
1100
990
990

Планетарий 1-2 часа1100950890850790
Московский Кремль 
1,5 часа
850
750
690
650
590
Оружейная Палата 1,5 часа
890790750690650
Усадьба Коломенское 
2 часа
950800650550
-
Усадьба Царицыно 1,5 часа
950800650550
Музей Живые Системы 1,5 часа990890790750690
Экскурсия по сказкам Пушкина 1,5 часа




Музей Дарвина1,5 часа
750650590
550490
Завод ОЧАКОВО
2 часа
650
550450390
350
Экспериментариум 
1,5 часа
890
790
690
650
590
Студия звукозаписи
1,5 часа
750
650
650
590
-
Необычные дома Москвы
4 часа
650
490
450
390
350
Музей анимации 

1,5 часа

950

790

690

650

620

+7-495-665-65-57
+7-926-172-09-05 

Экскурсии в музеи и усадьбы для школьников.

Название

 15+1

25+1

30+2

40+2

Третьяковская галерея

590

490

450

390

Исторический музей
590
490
450
390
Музей Востока
700
550450
390

Анимафильм

790

690

650

590

Музей анимации

720

620

590

570

Музей МХАТ
700
600
550
-
Литературный музей Пушкина



Музей ретро-автомобилей

570

490

450

420

Музей народной игрушки

740

610

590

540

Геологический музей
690
590
550
490

Палеонтологический музей

650

490

450

420

Музей Дарвина

650

450

420

390

Зоологический музей

490

320

290

250

Измайловский Кремль
590
490
450
390

Храм Христа Спасителя

 450

370

350

320

Усадьба Коломенское

580

490

450

420

Усадьба Царицыно

650

550

490

450

Усадьба Середниково
690
590
490
450

Усадьба Кусково

690

590

550

520

Усадьба Архангельское

590

490

450

390

Музей-панорама Бородинская битва

850

690

-

-

Заповедник Бородинское Поле

650

590

550

490

Музей Великой Отечественной Войны
650
490
450
390
Музей обороны Москвы




Музей космонавтики

690

590

520

450

Музей ВМФ
800
750
590
550
Музей техники Задорожного
990
850
790
690

Музей обороны Москвы

490

450

390

350

Музей героев-панфиловцев
690
590
490
450
Танковый музей Снегири
690
590
550
490

Музей Вооруженных Сил

490

450

390

350

 Посещение производств и фабрик. 

Название

15+1

25+2

30+2

40+3

Пекарня БИОПАЙ175012501100-
Завод ОЧАКОВО
650
450
390
350
Фабрика мороженогозапросзапрос
запрос
запрос

Кондитерская фабрика БАБАЕВСКАЯ

1600

1350

1250

1200

Фабрика поролона1700130012001100
Фабрика пастилы
890
690
650
590

Хлебозавод

1200

-

-

-

Музей истории шоколада
1200
850
800
750
Богородская игрушка
990
890
850
690

Завод безалкогольных напитков

570

490

470

450

Косметическая фабрика Свобода




Фабрика расписных шкатулок

620

560

520

490

Фабрика матрёшек

620

560

520

490

Производство фарфора Гжель

650

550

520

490

Фабрика елочных игрушек

890

750

650

590

Фабрика Жостово, жостовская роспись

990

920

750

690

Дулёвский фарфор и Павло-Посадские платки

650

590

560

520

Экологические школьные экскурсии "В гости к зверюшкам".

Название

 15+1

25+2

30+2

40+2

Зооферма (Олени и Хаски)1800150014001200
Контактная деревня1850180015501200
Московский ипподром




Конный клуб в Измайлово
1100
950
850
800
МОСКВАРИУМзапросзапрос
запрос
запрос
Оленья ферма
1800
1400
1300
990
Аквариум на Чистых Прудах
750
650
590
550
Ферма мини-лошадей
750
650
590
450

Зоопарк

650

590

550

450

Конный клуб
1100
850
750
600
Орнитарий
690
590
550
490
Собачий питомник
800
500
450
400
Дельфинарий
от 900
от 750
от 690
от 650

Океанариум

850

750

690

650

Страусиная ферма

690

590

550

490

Парк птиц

690

590

550

450

Звероферма

850

750

650

550


Необычные и эксклюзивные музеи для учащихся.

Название

15+1

20+1

25+1

30+2

40+2

Телецентр ОСТАНКИНО
1200
1100
990
990
-
Учебный центр МЧС (пожарная часть)




Паровозное депо
800
700
600
500
-
ЭТНОМИР
запрос
запрос
запрос
запрос
запрос
Марсианская станция
1150
950
890
850
750
Музей Живые Системы990890790750690
Музей спорта new
600500450400390
Стадион Спартак new




Экскурсия в театр new
850800750700-
Подводная лодка
800
750
650
590
550

Останкинская телебашня

890

750

690

650

590

Студия звукозаписи new
750
650
650
590
-
Башня Федерация
850
750
650
550
-
Музей МХАТ
700
600
600
550
-
Школа юных летчиков
1250
1150
1100
-
-
Посвящение в моряки
990
850
750
650
590
Музей APPLE
590
490
--
Усадьба Деда Мороза
790
690
590
550
490
Зеркальный лабиринт





Музей СССР
690
650
550
490
450

Звездный Городок

1050

990

950

850

790

Музей метро
590
550
490
390
350
Ретро-поезд
1090
950
890
850
790

Театр вкуса

запрос

запрос

запрос

запрос

запрос

Музей авиации

690

650

550

490

450


 Обзорные и тематические школьные экскурсии.

Название

15+1

20+1

25+1

30+2

40+2

Обзорная экскурсия550450390350290
Пешеходные экскурсии
550
450
390
350
290
Необычные дома Москвы
650
490
450
390
350
Москва ВОЕННАЯ
890
750
650
550
450

Монастыри Москвы

430

370

330

290

230

Мировые религии в Москве

850

690

590

490

390

Экскурсия по Арбату
650
550
450
450
400

Московское Метро

390

350

320

290

250

Москва 1812 года

470

420

390

350

290

Москва литературная

430

410

390

350

290

Пушкинская Москва

950

850

750

650

550

По страницам Булгакова…

470

450

430

410

360

Архитектура Москвы

430

370

330

290

230

Музыкальная Москва

430

370

330

290

230

В стоимость программы входит: входной билет, экскурсионное обслуживание по программе, услуги экскурсовода.
Мы организуем для Вас поездки для любого возраста: экскурсии для 2 или 3 класса, а также для 7, 8 или 10 классов. По Вашему желанию предоставим комфортабельный автобус, который будет подан к школе либо в другое место Москвы и Подмосковья по Вашей просьбе, а также Вы можете выбрать программу с мастер-классом, питание, билеты в цирки, театры и многие другие услуги.
Огромная просьба уточнять стоимость при бронировании!
По всем вопросам организации обращайтесь к нашим менеджерам!

+7-499-238-32-21, +7-495-665-65-57
+7-926-172-09-05
Наш адрес: Москва, ул. Большая Полянка 42, стр.1

+7-926-172-09-05
+7-499-238-32-21, +7-495-665-65-65
Наш адрес: Москва, ул. Большая Полянка д. 42 стр. 1
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