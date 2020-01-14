Экскурсии для школьников в Москве.

Основная специализация нашей компании - экскурсии для школьников в Москве. Предлагаем Вашему вниманию познавательные, увлекательные и интересные школьные экскурсии по Москве с профессиональными экскурсоводами, которые подстраивают все наши маршруты под возраст и подготовку Ваших детей. Все наши программы станут не только дополнительным учебным материалом для ребят, но и окажутся для ребенка интересными и запоминающимися. Наши гиды подготовят информацию как для 1 и 4 класса, так и для 5, 6 и 9 классов. На нашем сайте Вы найдете огромное количество познавательных и интересных экскурсий для детей. Наша цель: воспитать молодое поколение ПРАВИЛЬНО!

Все наши путешествия сопровождаются профессиональными экскурсоводами с многолетним опытом работы с группами школьников. Все наши автобусы имеют лицензию на перевозку пассажиров, ремни безопасности и квалифицированных водителей. Школьные экскурсии и Москва - понятия неразделимые.

Наша компания организует автобусные экскурсии для школьников по Москве и детские маршруты с предоставлением транспорта в указанное Вами место. Для того, что заказать или забронировать понравившуюся программу просто позвоните по нашим телефонам и мы подберем маршрут тура для Вашего класса с учетом пожеланий, возраста и интересов детей!

ВНИМАНИЕ!!! ООО "МАЙС" предоставляет все необходимые документы для школьных экскурсий: свидетельство туроператора с финансовыми гарантиями, лицензию на перевозку детей, договор, правило поведения детей в автобусе, уведомление в ГИБДД и тд.

+7-495-665-65-57, +7-499-238-32-21

+7-926-172-09-05





Самые популярные экскурсии для школьников.

+7-495-665-65-57

+7-926-172-09-05

Экскурсии в музеи и усадьбы для школьников.

Посещение производств и фабрик.

Экологические школьные экскурсии "В гости к зверюшкам".





Необычные и эксклюзивные музеи для учащихся.





Обзорные и тематические школьные экскурсии.

В стоимость программы входит: входной билет, экскурсионное обслуживание по программе, услуги экскурсовода.

Мы организуем для Вас поездки для любого возраста: экскурсии для 2 или 3 класса, а также для 7, 8 или 10 классов. По Вашему желанию предоставим комфортабельный автобус, который будет подан к школе либо в другое место Москвы и Подмосковья по Вашей просьбе, а также Вы можете выбрать программу с мастер-классом, питание, билеты в цирки, театры и многие другие услуги.

Огромная просьба уточнять стоимость при бронировании!

По всем вопросам организации обращайтесь к нашим менеджерам!



+7-499-238-32-21, +7-495-665-65-57

+7-926-172-09-05

Наш адрес: Москва, ул. Большая Полянка 42, стр.1



